Tarot deste sábado (25 de outubro): luz chegará para trazer a tão sonhada calmaria; veja carta e recado para os 12 signos

É um dia de decisões importantes

Fernanda Varela

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 00:00

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O tarot deste sábado (25) chega com energias positivas e revelações que ajudam a colocar a vida nos trilhos. As cartas do dia trazem luz sobre questões que estavam confusas e anunciam momentos de alegria, equilíbrio e autoconfiança. Veja o que o tarot revela para o seu signo e qual o conselho do dia.

Confira o que o tarot revela para cada signo hoje:

Áries – A Estrela



O sábado traz esperança e renovação. A Estrela anuncia uma fase de cura emocional e recomeços.

Conselho: confie no que vem do coração e não se deixe abalar por atrasos.

Touro – O Sol

A carta mais iluminada do tarot aparece para abrir caminhos e aquecer seus planos.

Conselho: aproveite o dia para celebrar conquistas e se aproximar de quem te faz bem.

Gêmeos – O Mago

A energia da criatividade e do início te rodeia. É o momento de agir com ousadia e colocar ideias em prática.

Conselho: use sua inteligência para transformar o que parecia difícil em solução.

Câncer – A Temperança

A carta traz harmonia e leveza. Um sábado ideal para cuidar do emocional e encontrar equilíbrio nas relações.

Conselho: evite excessos e escolha o que traz paz.

Leão – A Força

Você estará determinado e magnético. A carta indica poder pessoal e controle das emoções.

Conselho: use a força com sabedoria, sem necessidade de provar nada a ninguém.

Virgem – O Julgamento

Um chamado interno te faz refletir sobre o que realmente importa. Conselho: perdoe o passado e siga leve. A vida te oferece uma segunda chance.

Libra – A Justiça

O sábado pede clareza e equilíbrio entre razão e emoção.

Conselho: aja com coerência e evite decisões precipitadas. A verdade será o seu melhor guia.

Escorpião – A Morte

Transformações profundas estão em curso. Conselho: não tema o encerramento de ciclos. O novo só chega quando você deixa o velho partir.

Sagitário – A Roda da Fortuna

O destino dá sinais de movimento e sorte. Conselho: aceite o que muda e confie no tempo das coisas. Uma virada positiva está a caminho.

Capricórnio – O Imperador

A energia da liderança e do foco domina o sábado. Conselho: mantenha firmeza, mas lembre-se de dar espaço ao afeto e à leveza.

Aquário – O Louco

O tarot convida a se libertar do medo e arriscar algo novo. Conselho: não carregue o peso do controle. A espontaneidade será sua maior aliada hoje.

Peixes – A Lua

A intuição está aflorada e os sentimentos mais intensos. Conselho: siga o instinto, mas mantenha os pés no chão. Sonhar é bom, mas a realidade pede atenção.

