Tarot deste sábado (25 de outubro): luz chegará para trazer a tão sonhada calmaria; veja carta e recado para os 12 signos

Fernanda Varela
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 00:00
O tarot deste sábado (25) chega com energias positivas e revelações que ajudam a colocar a vida nos trilhos. As cartas do dia trazem luz sobre questões que estavam confusas e anunciam momentos de alegria, equilíbrio e autoconfiança. Veja o que o tarot revela para o seu signo e qual o conselho do dia.
Confira o que o tarot revela para cada signo hoje:
Áries – A Estrela
O sábado traz esperança e renovação. A Estrela anuncia uma fase de cura emocional e recomeços.
Conselho: confie no que vem do coração e não se deixe abalar por atrasos.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro – O Sol
A carta mais iluminada do tarot aparece para abrir caminhos e aquecer seus planos.
Conselho: aproveite o dia para celebrar conquistas e se aproximar de quem te faz bem.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos – O Mago
A energia da criatividade e do início te rodeia. É o momento de agir com ousadia e colocar ideias em prática.
Conselho: use sua inteligência para transformar o que parecia difícil em solução.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer – A Temperança
A carta traz harmonia e leveza. Um sábado ideal para cuidar do emocional e encontrar equilíbrio nas relações.
Conselho: evite excessos e escolha o que traz paz.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão – A Força
Você estará determinado e magnético. A carta indica poder pessoal e controle das emoções.
Conselho: use a força com sabedoria, sem necessidade de provar nada a ninguém.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem – O Julgamento
Um chamado interno te faz refletir sobre o que realmente importa. Conselho: perdoe o passado e siga leve. A vida te oferece uma segunda chance.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra – A Justiça
O sábado pede clareza e equilíbrio entre razão e emoção.
Conselho: aja com coerência e evite decisões precipitadas. A verdade será o seu melhor guia.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião – A Morte
Transformações profundas estão em curso. Conselho: não tema o encerramento de ciclos. O novo só chega quando você deixa o velho partir.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário – A Roda da Fortuna
O destino dá sinais de movimento e sorte. Conselho: aceite o que muda e confie no tempo das coisas. Uma virada positiva está a caminho.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio – O Imperador
A energia da liderança e do foco domina o sábado. Conselho: mantenha firmeza, mas lembre-se de dar espaço ao afeto e à leveza.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário – O Louco
O tarot convida a se libertar do medo e arriscar algo novo. Conselho: não carregue o peso do controle. A espontaneidade será sua maior aliada hoje.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes – A Lua
A intuição está aflorada e os sentimentos mais intensos. Conselho: siga o instinto, mas mantenha os pés no chão. Sonhar é bom, mas a realidade pede atenção.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
O tarot deste sábado anuncia um dia de clareza e mudanças que se revelam positivas para quem estiver disposto a ouvir a própria alma e deixar o coração guiar o caminho.