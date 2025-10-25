TAROT CIGANO

Baralho Cigano deste sábado (25 de outubro): a carta do dia é O Sol, símbolo de vitórias, clareza e novos caminhos

A energia dessa carta traz confiança e poder pessoal

Fernanda Varela

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O baralho cigano deste sábado (25) é regido pela carta O Sol, uma das mais positivas do oráculo. Ela representa luz, sucesso, vitalidade e verdade, indicando que este é um dia de revelações e conquistas. Tudo o que antes parecia confuso começa a se encaixar, abrindo espaço para novas oportunidades e uma sensação de leveza que aquece o coração.

O Sol chega para dissipar dúvidas e iluminar os caminhos que estavam sombrios. A energia dessa carta traz confiança e poder pessoal, reforçando que é hora de agir com segurança, sem medo de mostrar o próprio brilho. É um sábado ideal para tomar decisões importantes, resolver mal-entendidos e se aproximar de pessoas que realmente somam.

No amor, a carta anuncia momentos de alegria e reencontros sinceros. Quem está em um relacionamento tende a viver um dia de harmonia e cumplicidade, enquanto os solteiros podem atrair novas conexões com muita naturalidade. No trabalho, o Sol indica reconhecimento, boas notícias e resultados que compensam o esforço dos últimos dias.

Espiritualmente, a carta fala de proteção divina e de uma força interior que cresce em silêncio. O Sol ilumina o que estava escondido e mostra que as mudanças recentes, mesmo as mais desafiadoras, foram necessárias para o amadurecimento da alma.