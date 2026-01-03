Acesse sua conta
Aos 52 anos, Angélica posa sensual de biquíni e chama atenção pelo corpo escultural

Apresentadora abriu álbum em Trancoso, onde passou a virada do ano e os primeiros dias de 2026 com Luciano Huck e os filhos

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07:47

Angélica curtiu o réveillon em Trancoso
Angélica curtiu o réveillon em Trancoso Crédito: Reprodução

A apresentadora Angélica chamou atenção nas redes sociais ao surgir curtindo a praia em Trancoso, no sul da Bahia. Aos 52 anos, ela apareceu em clima de descanso exibindo o corpo escultural durante os primeiros dias de 2026.

Os registros fazem parte de um álbum publicado no Instagram, reunindo momentos da viagem em família ao lado do marido, Luciano Huck, e dos filhos Joaquim, Benício e Eva. As imagens mostram dias de sol, mar e confraternização na virada do ano.

Angélica curtiu o réveillon em Trancoso

Na legenda, Angélica destacou a alegria de iniciar o novo ano em um dos destinos mais disputados do litoral baiano, cercada de amor, amigos e boas energias. Durante a estadia, o grupo também aproveitou um show de Zé Vaqueiro e contou com a companhia de Lívia Andrade.

Luciano Huck também compartilhou cliques da virada e deixou uma mensagem positiva para 2026, desejando um ano de saúde, amor, realizações e boas risadas para sua família e para os brasileiros.

Tags:

Angélica Luciano Huck Trancoso

