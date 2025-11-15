ROMANCE

Aos 81 anos, Zezé Motta engata romance com músico de 58 que reencontrou após 20 anos

Após cinco casamentos, atriz revelou que quer apenas namorar

Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:59

Zezé Motta reencontrou antigo romance após 20 anos Crédito: Reprodução | Instagram

No auge dos seus 81 anos, a atriz Zezé Motta revelou que já não pensa mais em casar, mas apenas em namorar, depois de cinco matrimônios, e é o que tem feito. A artista engatou um romance com o músico percussionista Christino Moreno, de 58.

Zezé Motta e o namorado, Christiano Moreno 1 de 5

Os dois chegaram a viver um amor no ano passado, há 20 anos, e se reencontraram no final do ano de 2024. Desde então, a atriz e o músico vivem um relacionamento discreto.

Apesar de Zezé Motta, não compartilhar registros da vida pessoal nas redes sociais, Christiano não se priva e registra diversos momentos ao lado da atriz, dos camarins ou jantares que ela dá em seu apartamento no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro.