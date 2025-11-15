Aos 81 anos, Zezé Motta engata romance com músico de 58 que reencontrou após 20 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:59
No auge dos seus 81 anos, a atriz Zezé Motta revelou que já não pensa mais em casar, mas apenas em namorar, depois de cinco matrimônios, e é o que tem feito. A artista engatou um romance com o músico percussionista Christino Moreno, de 58.
Zezé Motta e o namorado, Christiano Moreno
Os dois chegaram a viver um amor no ano passado, há 20 anos, e se reencontraram no final do ano de 2024. Desde então, a atriz e o músico vivem um relacionamento discreto.
Apesar de Zezé Motta, não compartilhar registros da vida pessoal nas redes sociais, Christiano não se priva e registra diversos momentos ao lado da atriz, dos camarins ou jantares que ela dá em seu apartamento no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Christiano Moreno também é funcionário do Instituto de Hematologia da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o Hemorio. Além disso, se apresenta em rodas de samba da cidade, principalmente na Zona Norte.