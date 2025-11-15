Acesse sua conta
Aos 81 anos, Zezé Motta engata romance com músico de 58 que reencontrou após 20 anos

Após cinco casamentos, atriz revelou que quer apenas namorar

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:59

Zezé Motta reencontrou antigo romance após 20 anos
Zezé Motta reencontrou antigo romance após 20 anos

No auge dos seus 81 anos, a atriz Zezé Motta revelou que já não pensa mais em casar, mas apenas em namorar, depois de cinco matrimônios, e é o que tem feito. A artista engatou um romance com o músico percussionista Christino Moreno, de 58.

