Após bilhete pedindo socorro, ex-apresentadora é levada pela polícia para 'avaliação médica'

Wendy Williams recebe atendimento após pedir socorro

H Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2025 às 09:47

Wendy Williams é levada à ambulância após pedido de socorro Crédito: Reprodução

A apresentadora americana Wendy Williams, de 60 anos, foi levada a um hospital para "avaliação médica" após um pedido de ajuda às autoridades na segunda-feira (10). A situação ocorre em meio a uma disputa judicial envolvendo sua tutela, que alega que ela sofre de demência frontotemporal, prejudicando suas funções cognitivas. >

De acordo com informações do Departamento de Polícia de Nova York, Wendy foi transportada em uma ambulância para o hospital, onde as autoridades buscam entender as condições de saúde reais da apresentadora. Um porta-voz da polícia confirmou que a avaliação médica foi realizada devido à preocupação com seu bem-estar.>

O pedido de socorro foi revelado em uma reportagem do The New York Post, que informou que a apresentadora deixou cair um bilhete em que pedia ajuda. Wendy, que está sob tutela desde maio de 2022, não tem controle sobre suas finanças ou tratamento médico. A tutora designada pela justiça, Sabrina Morrissey, alega que Wendy está "cognitivamente prejudicada" e "permanentemente incapacitada".>

No entanto, Wendy nega o diagnóstico de demência. Em uma entrevista ao The Breakfast Club em janeiro, ela afirmou: "Eu não tenho demência frontotemporal... é nojento. Isso é algo muito raro para qualquer pessoa ter." A apresentadora também revelou que não se sente bem no local onde está, afirmando: "Estou neste lugar com pessoas que estão na casa dos 90, 80 e 70 anos. Comigo, não há nada de errado.">