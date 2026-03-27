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Após os 40, este exercício simples pode transformar sua força, energia e autonomia

Exercício simples fortalece pernas e melhora equilíbrio, aumentando independência no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Barbosa

  • Agência Correio

  • Gabriela Barbosa

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:00

Especialistas mostram como o agachamento ajuda a preservar massa muscular e bem-estar após os 40
Especialistas mostram como o agachamento ajuda a preservar massa muscular e bem-estar após os 40 Crédito: Freepik

O que para muitos jovens pode ser uma obrigação chata, para os adultos acima de 40 anos pode ser a salvação. O agachamento, exercício simples e acessível, é apontado por especialistas como aliado para manter energia e autonomia após os 40. Ele fortalece pernas, glúteos e core, essenciais para tarefas cotidianas.

Treinadores destacam que o movimento combate perdas musculares naturais do envelhecimento e melhora força, equilíbrio e mobilidade, garantindo mais disposição e qualidade de vida na rotina diária.

Mais do que estética, o agachamento impacta diretamente a independência funcional. Subir escadas, levantar de cadeiras e carregar objetos se tornam tarefas mais fáceis com força preservada nos membros inferiores.

Agachamento é fundamental para a saúde

Agachamento é fundamental para a saúde por Shutterstock
Agachamento é fundamental para a saúde por Shutterstock
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Agachamento é fundamental para a saúde por Shutterstock

Destaque entre os 40+

Aos 30 anos, o corpo começa a perder massa muscular, processo conhecido como sarcopenia, que se intensifica nas décadas seguintes. Essa perda afeta energia, metabolismo e disposição no dia a dia.

Manter a musculatura é essencial após os 40. Sem força, atividades simples podem se tornar cansativas, além de alterar humor e gerar fadiga constante. Pequenos esforços diários passam a exigir mais energia e cuidado.

O agachamento atua nesses pontos ao trabalhar grandes grupos musculares de pernas, glúteos e core. Com orientação correta, ele fortalece áreas essenciais para movimentos cotidianos, prevenindo dores e lesões futuras.

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Qualidade de vida para sempre

Levantar-se do sofá, carregar compras e subir escadas dependem diretamente da força nos membros inferiores. Por isso, exercícios que fortalecem pernas são determinantes para manter independência funcional.

Especialistas reforçam que o agachamento reduz risco de quedas e facilita recuperação após lesões. O fortalecimento contínuo permite que adultos maduros realizem tarefas domésticas e físicas com mais segurança.

Além disso, a prática constante do exercício contribui para equilíbrio e estabilidade. Quem mantém regularidade nos treinos percebe mudanças graduais, mas significativas, na energia e disposição do corpo.

Constância é a chave

Não é necessário treinar por várias horas todos os dias. A chave é manter constância com sessões regulares, mesmo curtas. Resultados aparecem a médio e longo prazo, aumentando força, vigor e bem-estar.

Treinar regularmente melhora não apenas o corpo, mas também a mente. A sensação de mais energia e autonomia se reflete em atividades cotidianas, tornando o dia a dia mais leve e prazeroso.

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