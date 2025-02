INSEGURANÇA

Apresentador da CNN relata tentativa de assalto à família no trânsito

Márcio Gomes diz que criminoso tentou quebrar vidro do carro para roubar celular do filho

“Um sujeito saiu do ponto de ônibus e tentou romper o vidro do carro”, contou o apresentador, explicando que o criminoso queria levar o celular que estava na mão do jovem no banco do carona. Segundo ele, a proteção instalada nos vidros impediu que o assaltante tivesse sucesso. “Houve um pequeno rompimento do vidro, mas os cacos não entraram no carro, não machucaram meu filho nem minha esposa. Ela conseguiu escapar, e o ladrão não levou nada”, afirmou.>