INTUIÇÃO DE MÃE

Zilu comemora separação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Fontes próximas à família revelam que mãe da cantora está “soltando fogos” com o término do relacionamento

Zilu, mãe de Wanessa Camargo, não escondeu a satisfação ao saber da separação de sua filha e o ator Dado Dolabella, anunciada pela cantora na última terça-feira (11) . De acordo com a colunista Fabíola Reipert, Zilu nunca aprovou o relacionamento e sempre se opôs à reaproximação do casal. >

A relação de Zilu com Dado foi marcada por desentendimentos. A ex-mulher de Zezé Di Camargo chegou a proibir a entrada do ator em sua casa em São Paulo, quando Wanessa morou com ela por um período. “Eu avisei”, é a frase que tem circulado como um verdadeiro reflexo do alívio de Zilu com o término.>