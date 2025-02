CELEBRIDADES

Viviane Araújo responde críticas sobre hérnia e esclarece situação de saúde

Atriz comentou sobre os comentários recebidos e esclareceu dúvidas sobre a condição

H Heider Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 11:24

Viviane Araújo, rainha de bateria da Salgueiro Crédito: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo usou suas redes sociais nesta quarta-feira (12) para responder às críticas que recebeu após publicar um vídeo no qual aparecia ensaiando para o desfile do Salgueiro, no dia anterior. No vídeo, a atriz revelou que a hérnia no abdômen, condição que ela enfrenta há algum tempo, gerou preocupação entre seus seguidores, que logo a questionaram sobre o problema de saúde. >

Aos 49 anos, Viviane comentou sobre os comentários recebidos e esclareceu o motivo de sua decisão de não operar a hérnia neste momento. “Bom dia, meus amores! Gente, deixa eu falar sobre um assunto com vocês. Ontem, no vídeo que postei, minha hérnia foi bastante comentada. Fui para o ensaio da bateria, coloquei um top e um shortinho porque está calor e queria ficar bem à vontade. Nem me preocupei com a minha hérnia”, disse ela em vídeo publicado nos stories do Instagram.>

Viviane, que também é rainha de bateria do Salgueiro, explicou que a hérnia, que ela já havia operado três vezes, é uma condição com a qual tem aprendido a conviver. “Essa minha hérnia já é a terceira vez que opero, infelizmente, e ainda não consegui resolver. Mas, no momento, não tenho tempo para fazer a cirurgia, mas vou precisar operar novamente”, revelou a atriz, que explicou ainda que a cirurgia será agendada após o término das gravações da novela Volta por Cima, onde interpreta a personagem Rosana.>

Apesar das críticas estéticas, Viviane garantiu que não sente dores e que controla a situação com cuidados diários. “Eu treino, mas faço todo um trabalho para segurar o abdômen ao fazer esforço. Não sinto dor, não sinto nada. Está tudo sob controle. Infelizmente, agora estou mais magra e com o abdômen mais seco, então ela realmente fica mais aparente”, explicou.>