MUITO AMIGAS

Ariana Grande tieta Fernanda Torres em festival nos EUA

Cantora surpreendeu atriz brasileira com abraço empolgado; ambas receberam prêmio por atuações

As duas artistas foram homenageadas com o Prêmio Virtuosos no Teatro Arlington, ao lado de nomes como Selena Gomez, Sebastian Stan e Harris Dickinson. O prêmio celebra atuações que se destacaram no cenário cinematográfico.>

Durante uma coletiva de imprensa no festival, Fernanda comentou com humor o sucesso de sua indicação ao Oscar no Brasil: “A noite do Oscar vai acontecer durante o carnaval. Vai ser insano, e o que está acontecendo agora lá, que é maravilhoso, é que me tornei uma fantasia de carnaval. Esse é o auge da fama.”>