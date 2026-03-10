Acesse sua conta
Assustada, Rihanna reúne família e abandona mansão após atentado a tiros

Rihanna estava em casa no momento em que uma mulher disparou contra a propriedade. Agora, a cantora resolveu deixar o local

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:11

Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram

Rihanna e o marido, o rapper A$AP Rocky, estão deixando a casa onde moravam em Los Angeles (EUA) após um atentado a tiros registrado na propriedade. O episódio ocorreu na tarde do último domingo (8/3).

Casa de Rihanna ficou com marcas de tiros

Casa de Rihanna ficou com marcas de tiros por Reprodução/NBC
Casa de Rihanna em Los Angeles por Reprodução
Fita branca cobrindo uma seção de um portão branco na casa de Rihanna por Reprodução
Casa de Rihanna ficou com marcas de tiros por Reprodução/NBC
Segundo o TMZ, funcionários do casal foram vistos retirando diversas malas da mansão e colocando-as em carros. Um segurança também foi flagrado carregando um berço portátil, possivelmente de Rocki, filha mais nova do casal.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

