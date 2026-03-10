Assustada, Rihanna reúne família e abandona mansão após atentado a tiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 10 de março de 2026 às 23:11
Rihanna e o marido, o rapper A$AP Rocky, estão deixando a casa onde moravam em Los Angeles (EUA) após um atentado a tiros registrado na propriedade. O episódio ocorreu na tarde do último domingo (8/3).
Casa de Rihanna ficou com marcas de tiros
Segundo o TMZ, funcionários do casal foram vistos retirando diversas malas da mansão e colocando-as em carros. Um segurança também foi flagrado carregando um berço portátil, possivelmente de Rocki, filha mais nova do casal.