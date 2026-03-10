FOI EMBORA

Assustada, Rihanna reúne família e abandona mansão após atentado a tiros

Rihanna estava em casa no momento em que uma mulher disparou contra a propriedade. Agora, a cantora resolveu deixar o local

MetrópoIes

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:11

Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram

Rihanna e o marido, o rapper A$AP Rocky, estão deixando a casa onde moravam em Los Angeles (EUA) após um atentado a tiros registrado na propriedade. O episódio ocorreu na tarde do último domingo (8/3).

Casa de Rihanna ficou com marcas de tiros 1 de 4