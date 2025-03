ETERNO CHUCK BASS

Astro de 'Gossip Girl' comemora nascimento do primeiro filho e emociona fãs da série

Novidade foi anunciada nas redes sociais nesta segunda (24)

O ator Ed Westwick, conhecido por interpretar Chuck Bass na série ‘Gossip Girl’, anunciou o nascimento do primeiro filho com a modelo Amy Jackson. O ator de 37 anos usou as redes sociais para comemorar e compartilhar fotos do pequeno e revelar seu nome nesta segunda-feira (24). >