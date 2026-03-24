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Astro de ‘Velozes e Furiosos’ é visto espancando vizinho na frente dos filhos

Confusão foi registrada e envolve acusação de hábitos perigosos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:15

Alan Richtson em 'Velozes e Furiosos'
Alan Richtson em 'Velozes e Furiosos' Crédito: Divulgação | Universal Pictures

O ator Alan Richtson, astro de produções como “Velozes e Furiosos” e “Reacher” provocou uma briga e agrediu o vizinho, Ronnie Taylor, em Tennessee, estado do sul dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ, através de fontes próximas.

Segundo o site, pessoas próximas ao ator relataram que ele tinha sido derrubado de uma motocicleta duas vezes antes de começarem as agressões. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver quando o ator começa a agredir um homem de camisa azul, que estava em uma moto de cor verde.

Alan Richtson

Ator por Reprodução | Instagram
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Testemunhas viram Alan pilotando uma motocicleta pelas ruas de Brentwood. Tennessee, na frente de seus dois filhos, que estavam em minimotos na tarde de domingo (22). Segundo fontes, o vizinho do ator correu para rua para tentar parar a moto de Alan de forma agressiva.

Em seguida, Alan acabou sofrendo um acidente e caindo da motocicleta. O ator apresentou cortes e contusões, além de um ferimento leve no dedo.

O TMZ também informou que Ronnie desafiou Alan a bater nele enquanto gritava o ator, que ainda estava no chão, mas Alan não caiu na provocação e tentou apaziguar a situação subindo em sua motocicleta para ir embora.

Logo em seguida, Ronnie empurrou Alan, o que levou o ator a iniciar as agressões, cena que foi registrada.

Em entrevista ao TMZ, Ronnie disse que Alan estava pilotando sua motocicleta pelo bairro em alta velocidade por dois dias seguidos. Por isso, finalmente confrontou Alan sobre seus hábitos perigosos, o que desencadeou a briga. Alan tem cooperado com a polícia e ninguém foi preso.

Tags:

Velozes E Furiosos Alan Richtson

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