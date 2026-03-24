VEJA VÍDEO

Astro de ‘Velozes e Furiosos’ é visto espancando vizinho na frente dos filhos

Confusão foi registrada e envolve acusação de hábitos perigosos

Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:15

Alan Richtson em 'Velozes e Furiosos' Crédito: Divulgação | Universal Pictures

O ator Alan Richtson, astro de produções como “Velozes e Furiosos” e “Reacher” provocou uma briga e agrediu o vizinho, Ronnie Taylor, em Tennessee, estado do sul dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ, através de fontes próximas.

Segundo o site, pessoas próximas ao ator relataram que ele tinha sido derrubado de uma motocicleta duas vezes antes de começarem as agressões. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver quando o ator começa a agredir um homem de camisa azul, que estava em uma moto de cor verde.

Alan Richtson 1 de 8

Testemunhas viram Alan pilotando uma motocicleta pelas ruas de Brentwood. Tennessee, na frente de seus dois filhos, que estavam em minimotos na tarde de domingo (22). Segundo fontes, o vizinho do ator correu para rua para tentar parar a moto de Alan de forma agressiva.

Em seguida, Alan acabou sofrendo um acidente e caindo da motocicleta. O ator apresentou cortes e contusões, além de um ferimento leve no dedo.

O TMZ também informou que Ronnie desafiou Alan a bater nele enquanto gritava o ator, que ainda estava no chão, mas Alan não caiu na provocação e tentou apaziguar a situação subindo em sua motocicleta para ir embora.

Logo em seguida, Ronnie empurrou Alan, o que levou o ator a iniciar as agressões, cena que foi registrada.