BIG DAY

Ator Diogo Almeida e mãe Vilma são dupla do Camarote confirmados no BBB25

Cariocas, Diogo tem 40 anos e Vilma tem 68 anos

A segunda dupla de participantes do Camarote do BBB25 foi anunciada! O ator global Diogo Almeida, um dos protagonistas da novela da Globo 'Amor Perfeito" e sua mãe Vilma, de 68 anos, entrarão juntos na "casa mais vigiada do Brasil".

Os demais participantes serão anunciados ao longo do dia durante programação aberta da emissora. Já estão confirmados no Camarote a dupla Vitória Strada e Mateus Pires. Na Pipoca, o pai Edilberto e a filha Raissa e as irmãs cariocas Camilla e Thamiris também foram anunciadas no reality da Globo.