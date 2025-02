TUDO LÁ EM CIMA!

Ator do Castelo Rá-Tim-Bum passa por procedimento para deixar ‘bumbum durinho’; entenda como funciona

Artista ainda revelou os motivos para realizar o processo estético

Investindo no visual para deixar tudo lá em cima, o ator Cassio Scapin revelou nas suas redes sociais, nesta quarta-feira (12), que passou por um procedimento estético para manter o “bumbum durinho“. O artista, que ficou conhecido após interpretar o personagem Nino no programa Castelo Rá-Tim-Bum, compartilhou um vídeo onde aparece deitado na cama realizando o procedimento Protocolo Master Glúteo.>

A técnica é uma forma de endurecer a região e tratar celulite e flacidez, além de servir para aumentar o volume do bumbum. Cassio no vídeo recebe estimuladores de corrente elétrica na região e injeções nos músculos, técnicas usadas no procedimento.

