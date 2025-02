AZEDOU

Atriz da Globo desiste de desfilar no Carnaval após desrespeito de escola de samba

Artista diz que procurou o grupo diversas vezes e foi ignorada

Cacau Protásio desistiu de desfilar na União da Ilha. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (17), em suas redes sociais, a atriz explicou que a escola não se comportou da maneira esperada e, por isso, ela preferiu ficar fora do Carnaval 2025.>

"É com pesar que a atriz e humorista Cacau Protásio, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar que não participará do desfile da União da Ilha neste Carnaval de 2025", informou sua assessora de imprensa.>

Na nota, a equipe da atriz afirma que a decisão foi tomada após a escola sequer enviar o croqui da fantasia que a artista usaria no desfile do dia 28 de fevereiro. "A decisão deve-se à falta de alinhamento por parte da escola em relação à sua fantasia, cujo croqui jamais lhe foi enviado. Apesar de inúmeras tentativas de contato, tanto pessoalmente quanto por meio de sua equipe de comunicação, não houve qualquer retorno efetivo para solucionar a questão.">

Importante destacar que Cacau Protásio sempre custeou integralmente sua indumentária, desde a aquisição dos materiais até a confecção. No entanto, sem a devida orientação da agremiação e diante do curto prazo disponível, tornou-se inviável viabilizar sua participação no desfile. Ainda assim, este não é um adeus, mas um até breve.>