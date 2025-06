O AMOR ESTÁ NO AR

Atriz de 19 anos anuncia noivado após três meses de namoro

Sophia Valverde ficou conhecida por interpretar Poliana no SBT

A atriz Sophia Valverde, que ficou conhecida por interpretar a personagem Poliana no SBT, está noiva. A artista de 19 anos anunciou nas redes sociais que foi pedida em casamento pelo namorado Pietro Krauss, de 22. Os dois estão juntos há três meses.>

A jovem compartilhou a novidade com um carrossel de fotos ao lado do produtor de cinema. "A verdade é que a gente pensou em não contar nada. Quando começamos a namorar, já vieram opiniões de todos os lados. E agora, com o noivado acontecendo tão cedo, nossa primeira reação foi viver tudo em silêncio. Só nossa família e amigos sabiam", iniciou.>