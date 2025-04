6 ANDARES

Baiano vence concurso de melhor bolo dos 60 anos da TV Globo; veja como ficou

De Senhor do Bonfim (BA), Beto Jambeiro levou R$ 60 mil ao vencer competição exibida no 'Mais Você'

O confeiteiro Beto Jambeiro, natural de Senhor do Bonfim (BA), foi o grande vencedor do concurso “Bolo de Aniversário da TV Globo”, realizado em comemoração aos 60 anos da emissora. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (25), durante o programa Mais Você. >

Ao longo da competição, Beto apresentou duas criações artísticas: um bolo recheado com doce de leite e mix de castanhas e outro marmorizado com brigadeiro e coco fresco. Na etapa final, ele contou com o apoio de um ajudante e conquistou a preferência dos jurados e do público, somando 30,5 pontos.>