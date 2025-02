DE FEIRA DE SANTANA

Baiano viraliza após coreografia sensual com Anitta; conheça

No fim de semana, o Ensaio da Anitta, em São Paulo, teve uma participação especial que rendeu muitos comentários nas redes sociais. O dançarino Jeyke, natural de Feira de Santana, fez um verdadeiro show na apresentação durante a música “Romeo”. >

O vídeo da performance foi compartilhado em diversos perfis no Instagram e até a própria Anitta compartilhou o momento.>

Ele é natural de Feira, mas foi criado em São Paulo. Jeyke é dançarino e influenciador, e tem mais de 450 mil seguidores no Instagram. Ele vem conquistando espaço na dança com performances marcantes de Hip Hop e Free Step.>

Jeyke já participou de eventos nacionais e internacionais, incluindo o BC One World, na Índia, o Posty Fest, no Texas, a Game XP e até um show do Black Eyed Peas.>