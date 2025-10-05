Bandido finge ser apresentador de TV e rouba R$ 30 mil de casal idoso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:00
Um casal de aposentados da zona norte de Marília, no interior de São Paulo, perdeu mais de R$ 30 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por um apresentador de TV. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como estelionato contra pessoa idosa e segue sob investigação.
Idosos
De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo G1, a mulher, de 72 anos, recebeu uma videochamada de um homem que afirmou que ela havia sido sorteada em uma promoção de título de capitalização, com prêmio de R$ 50 mil. O golpista, que usava um cenário semelhante ao de um programa televisivo, solicitou dados bancários e pessoais para “efetuar o depósito do valor”.
Convencido pela encenação, o casal seguiu as instruções dos criminosos, abriu contas em um banco digital e enviou documentos e fotos. Pouco depois, receberam um depósito de R$ 6 mil, o que aumentou a confiança na suposta premiação.
Com acesso às contas, os golpistas realizaram transferências via Pix e contrataram empréstimos em nome das vítimas, causando um prejuízo total superior a R$ 30 mil. O casal só percebeu a fraude após ser alertado por um vizinho.
A polícia orienta a população a desconfiar de contatos feitos por aplicativos de mensagem, ligações ou videochamadas que prometem prêmios em dinheiro. Instituições financeiras e emissoras de TV não solicitam dados pessoais ou abertura de contas para liberar premiações.