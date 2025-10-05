Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bandido finge ser apresentador de TV e rouba R$ 30 mil de casal idoso

Criminosos usaram falsa premiação de título de capitalização para enganar vítimas por videochamada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:00

Pesquisa mostra que 95% dos adultos no Brasil tentaram alertar seus parentes idosos sobre comportamentos online arriscados ou golpes
Pesquisa mostra que 95% dos adultos no Brasil tentaram alertar seus parentes idosos sobre comportamentos online arriscados ou golpes Crédito: Shutterstock

Um casal de aposentados da zona norte de Marília, no interior de São Paulo, perdeu mais de R$ 30 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por um apresentador de TV. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como estelionato contra pessoa idosa e segue sob investigação.

Idosos

[Edicase]A prática da arteterapia estimula a criatividade dos idosos (Imagem: Stiva Urban | Shutterstock) por Imagem: Stiva Urban | Shutterstock
Idosos na região central de Brasília por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A prática regular de atividade física promove uma melhor qualidade de vida e maior independência aos idosos (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock
Idoso lendo na cozinha de casa por Shutterstock
O uso de alguns suplementos alimentares é benéfico para os idosos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A prática de exercícios entre os idosos é fundamental para prevenir a sarcopenia e outros problemas por Divulgação/Life Fitness
1 de 6
[Edicase]A prática da arteterapia estimula a criatividade dos idosos (Imagem: Stiva Urban | Shutterstock) por Imagem: Stiva Urban | Shutterstock

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo G1, a mulher, de 72 anos, recebeu uma videochamada de um homem que afirmou que ela havia sido sorteada em uma promoção de título de capitalização, com prêmio de R$ 50 mil. O golpista, que usava um cenário semelhante ao de um programa televisivo, solicitou dados bancários e pessoais para “efetuar o depósito do valor”.

Leia mais

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Imagem - Tarot do Dia: carta da Justiça pede equilíbrio e escolhas conscientes neste domingo (5)

Tarot do Dia: carta da Justiça pede equilíbrio e escolhas conscientes neste domingo (5)

Convencido pela encenação, o casal seguiu as instruções dos criminosos, abriu contas em um banco digital e enviou documentos e fotos. Pouco depois, receberam um depósito de R$ 6 mil, o que aumentou a confiança na suposta premiação.

Com acesso às contas, os golpistas realizaram transferências via Pix e contrataram empréstimos em nome das vítimas, causando um prejuízo total superior a R$ 30 mil. O casal só percebeu a fraude após ser alertado por um vizinho.

A polícia orienta a população a desconfiar de contatos feitos por aplicativos de mensagem, ligações ou videochamadas que prometem prêmios em dinheiro. Instituições financeiras e emissoras de TV não solicitam dados pessoais ou abertura de contas para liberar premiações.

Tags:

Golpe

Mais recentes

Imagem - Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10

Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10
Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
Imagem - Com câncer, Val Marchiori reencontra irmão após 15 anos brigados e emociona com desabafo: 'Vida inteira de saudade'

Com câncer, Val Marchiori reencontra irmão após 15 anos brigados e emociona com desabafo: 'Vida inteira de saudade'

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos
01

Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes
02

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro
03

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar
04

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar