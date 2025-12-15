Pergunta idiota, tolerância zero: o idoso que dá 'resposta atravessada' a qualquer um

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
A cidade de Ubajara, no Ceará, tem um homem famoso por ser um artesão de mão cheia. Mas não é só isso. O seu Braz também é conhecido por ser uma daquelas pessoas com tolerância zero para asneiras.
"Nas respostas, ele é bem bravo. Ele não gosta de pergunta idiota", relatou um morador entrevistado pelo Domingo Espetacular.
Para chegar perto do Mestre Brás, é necessário se preparar. Tem que ser direto para não perder o tempo (e a paciência) dele.
Idosos
“Ontem, eu cheguei na loja para comprar uma massa e o empregado perguntou ‘o senhor já pediu?’”, contou o artesão ao Domingo Espetacular.
“E eu disse ‘tenha respeito, que eu não tô pedindo nada a ninguém. Eu tô é comprando’”, disse ele em tom ríspido.
Com 85 anos, seu Braz ainda fabrica tachos, ou seja, grandes recipientes de cozinha usados para fritar, ferver ou refogar alimentos.
Na época da reportagem do Domingo Espetacular, em 2016, ele vivia com a esposa, dona Maria José. Além do filho mais novo, que costumava segui-lo para todo lado, seu Braz tem outros 16 filhos.
Famoso por seu mau humor, respostas ríspidas e literais, ele se defende: “Eu ouço que eu sou ignorante, rapaz. Mas ignorante é quem faz pergunta besta”.
Como visto, o Mestre Braz não se importa com a fama de carrancudo, mas prefere ser conhecido pela coragem e falta de medo.
“Quando eu me sumir daqui da terra, eu já tô com a minha casa pronta com duas alcovas lá no cemitério. O meu túmulo eu já até mandei o pedreiro fazer”.