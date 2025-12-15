CURIOSIDADES

Pergunta idiota, tolerância zero: o idoso que dá 'resposta atravessada' a qualquer um

O artesão de Ubajara virou lenda local pelo gênio forte e pela sinceridade sem filtro

15 de dezembro de 2025

A história do artesão que transformou mau humor e coragem em marca registrada da cidade Crédito: Reprodução YouTube/Domingo Espetacular

A cidade de Ubajara, no Ceará, tem um homem famoso por ser um artesão de mão cheia. Mas não é só isso. O seu Braz também é conhecido por ser uma daquelas pessoas com tolerância zero para asneiras.

"Nas respostas, ele é bem bravo. Ele não gosta de pergunta idiota", relatou um morador entrevistado pelo Domingo Espetacular.

Para chegar perto do Mestre Brás, é necessário se preparar. Tem que ser direto para não perder o tempo (e a paciência) dele.

“Ontem, eu cheguei na loja para comprar uma massa e o empregado perguntou ‘o senhor já pediu?’”, contou o artesão ao Domingo Espetacular.

“E eu disse ‘tenha respeito, que eu não tô pedindo nada a ninguém. Eu tô é comprando’”, disse ele em tom ríspido.

Como vive a personalidade da cidade

Com 85 anos, seu Braz ainda fabrica tachos, ou seja, grandes recipientes de cozinha usados para fritar, ferver ou refogar alimentos.

Na época da reportagem do Domingo Espetacular, em 2016, ele vivia com a esposa, dona Maria José. Além do filho mais novo, que costumava segui-lo para todo lado, seu Braz tem outros 16 filhos.

Pouca paciência, muita coragem

Famoso por seu mau humor, respostas ríspidas e literais, ele se defende: “Eu ouço que eu sou ignorante, rapaz. Mas ignorante é quem faz pergunta besta”.

Como visto, o Mestre Braz não se importa com a fama de carrancudo, mas prefere ser conhecido pela coragem e falta de medo.