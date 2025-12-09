COMPORTAMENTO

Conheça os 'Nold': as pessoas dessa geração simplesmente não envelhecem

A força de uma geração que reivindica autonomia sobre a forma como deseja envelhecer

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:00

Nold é o termo usado para descrever uma geração que não se sente velha e que hoje ganha cada vez mais espaço nas discussões sobre envelhecimento. A expressão vem da combinação das palavras "never" e "old" (nunca e velho, do Inglês) e traduz o sentimento de quem não se reconhece nem como jovem nem como idoso. É uma forma de assumir que o tempo passou, mas sem aceitar o peso dos rótulos tradicionais.

Esse grupo, geralmente entre 45 e 65 anos, busca uma identidade que reflita o que vivem: vitalidade, curiosidade e vontade de continuar em movimento. Eles rejeitam a ideia de que maturidade significa desacelerar. Ao contrário, defendem que envelhecer pode vir acompanhado de leveza, liberdade e novos começos.

Origem e definição do termo

A palavra Nold foi criada para dar nome a uma percepção que já existia, mas não era representada. Ela surgiu para descrever pessoas que vivem numa espécie de meio do caminho entre juventude e velhice. A proposta é simples: valorizar o estado de espírito, não a idade do documento.

Idealizado por profissionais de marketing que identificaram essa lacuna geracional, o conceito se espalhou justamente por expressar um sentimento comum. Para muitos, foi a primeira vez que encontraram um termo que traduzisse essa fase tão própria e tão pouco discutida.

Quem se reconhece como Nold

A maioria das pessoas que se identifica como Nold tem entre 45 e 65 anos, mas a verdade é que o sentimento não precisa seguir números. O que importa é não se enxergar dentro dos rótulos usuais de jovem ou idoso. É uma sensação mais emocional do que cronológica.

Pesquisas mostram que grande parte dessa faixa etária não se vê representada nas classificações tradicionais. Isso explica por que o termo ganhou força: ele dá voz a um grupo que sempre existiu, mas não tinha nome nem visibilidade.

Um estilo de vida e de mentalidade

Ser Nold envolve adotar uma postura ativa diante da vida. Muitos aproveitam essa fase para redescobrir interesses, mudar de carreira, estudar algo novo ou simplesmente viver com mais autenticidade. A maturidade deixa de ser sinônimo de rotina e vira espaço para criação.

Essa atitude faz com que muitos enxerguem o envelhecimento com mais humor e consciência. Em vez de focar nas limitações, preferem olhar para as possibilidades. Assim, constroem um estilo de vida próprio, longe dos padrões rígidos de outras gerações.

Por que os Nold importam para a sociedade

O surgimento do termo ajuda a questionar a lógica binária que divide as pessoas apenas em jovens ou velhas. Mostra que há nuances, fases intermediárias e experiências diferentes que merecem reconhecimento.