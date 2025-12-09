Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça os 'Nold': as pessoas dessa geração simplesmente não envelhecem

A força de uma geração que reivindica autonomia sobre a forma como deseja envelhecer

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:00

Chamados de 'Nold', as pessoas dessa geraçãonão envelhecem
Chamados de 'Nold', as pessoas dessa geraçãonão envelhecem Crédito: (Banco de imagens)

Nold é o termo usado para descrever uma geração que não se sente velha e que hoje ganha cada vez mais espaço nas discussões sobre envelhecimento. A expressão vem da combinação das palavras "never" e "old" (nunca e velho, do Inglês) e traduz o sentimento de quem não se reconhece nem como jovem nem como idoso. É uma forma de assumir que o tempo passou, mas sem aceitar o peso dos rótulos tradicionais.

Esse grupo, geralmente entre 45 e 65 anos, busca uma identidade que reflita o que vivem: vitalidade, curiosidade e vontade de continuar em movimento. Eles rejeitam a ideia de que maturidade significa desacelerar. Ao contrário, defendem que envelhecer pode vir acompanhado de leveza, liberdade e novos começos.

Idosos

[Edicase]A prática da arteterapia estimula a criatividade dos idosos (Imagem: Stiva Urban | Shutterstock) por Imagem: Stiva Urban | Shutterstock
Idosos na região central de Brasília por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A prática regular de atividade física promove uma melhor qualidade de vida e maior independência aos idosos (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock
Idoso lendo na cozinha de casa por Shutterstock
O uso de alguns suplementos alimentares é benéfico para os idosos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A prática de exercícios entre os idosos é fundamental para prevenir a sarcopenia e outros problemas por Divulgação/Life Fitness
1 de 6
[Edicase]A prática da arteterapia estimula a criatividade dos idosos (Imagem: Stiva Urban | Shutterstock) por Imagem: Stiva Urban | Shutterstock

Origem e definição do termo

A palavra Nold foi criada para dar nome a uma percepção que já existia, mas não era representada. Ela surgiu para descrever pessoas que vivem numa espécie de meio do caminho entre juventude e velhice. A proposta é simples: valorizar o estado de espírito, não a idade do documento.

Idealizado por profissionais de marketing que identificaram essa lacuna geracional, o conceito se espalhou justamente por expressar um sentimento comum. Para muitos, foi a primeira vez que encontraram um termo que traduzisse essa fase tão própria e tão pouco discutida.

Quem se reconhece como Nold

A maioria das pessoas que se identifica como Nold tem entre 45 e 65 anos, mas a verdade é que o sentimento não precisa seguir números. O que importa é não se enxergar dentro dos rótulos usuais de jovem ou idoso. É uma sensação mais emocional do que cronológica.

Pesquisas mostram que grande parte dessa faixa etária não se vê representada nas classificações tradicionais. Isso explica por que o termo ganhou força: ele dá voz a um grupo que sempre existiu, mas não tinha nome nem visibilidade.

Um estilo de vida e de mentalidade

Ser Nold envolve adotar uma postura ativa diante da vida. Muitos aproveitam essa fase para redescobrir interesses, mudar de carreira, estudar algo novo ou simplesmente viver com mais autenticidade. A maturidade deixa de ser sinônimo de rotina e vira espaço para criação.

Essa atitude faz com que muitos enxerguem o envelhecimento com mais humor e consciência. Em vez de focar nas limitações, preferem olhar para as possibilidades. Assim, constroem um estilo de vida próprio, longe dos padrões rígidos de outras gerações.

Leia mais

Imagem - As fases da lua influenciam no crescimento dos fios? Veja mitos e verdades antes de cortar cabelo

As fases da lua influenciam no crescimento dos fios? Veja mitos e verdades antes de cortar cabelo

Imagem - A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

Imagem - Fique atento: manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde

Fique atento: manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde

Por que os Nold importam para a sociedade

O surgimento do termo ajuda a questionar a lógica binária que divide as pessoas apenas em jovens ou velhas. Mostra que há nuances, fases intermediárias e experiências diferentes que merecem reconhecimento.

Além disso, contribui para reduzir preconceitos ligados à idade e dar mais destaque às trajetórias de quem continua ativo, produtivo e participativo mesmo após os 45 ou 50 anos. A geração Nold traz uma nova forma de entender o envelhecimento: mais plural, mais aberta e muito mais real.

Mais recentes

Imagem - Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores
Imagem - Anastácia emociona ao revelar verdade para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (9)

Anastácia emociona ao revelar verdade para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (9)
Imagem - Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
01

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos
02

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
03

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão