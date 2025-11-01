Baralho cigano revela as previsões de novembro para os 12 signos: mês será de grande transformação e recomeços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 04:30
Novembro chega com ventos de mudança e uma energia poderosa de renovação. Segundo o baralho cigano, este será um mês de despertar interior, clareza emocional e coragem para seguir novos caminhos. A leitura revela que cada signo enfrentará um processo de cura e expansão, uma oportunidade de fechar ciclos e abrir espaço para o que realmente importa.
Áries
Cartas: Cavaleiro, Sol e Âncora
O mês convida o ariano a agir com confiança e fé. O Cavaleiro traz movimento, o Sol ilumina e a Âncora firma conquistas. Novembro promete estabilidade e vitórias duradouras, desde que você siga com determinação e coragem.
Touro
Cartas: Lírios, Buquê e Livro
Paz e aprendizado marcam o mês dos taurinos. A combinação indica crescimento interior, reconhecimento e um ciclo de gratidão. Os Lírios pedem calma e o Buquê celebra recompensas. Tudo o que for feito com paciência dará frutos sólidos.
Gêmeos
Cartas: Raposa, Cruz e Estrela
O mês trará revelações e superações. A Raposa alerta sobre falsas aparências, enquanto a Cruz indica desafios que exigem fé. A Estrela, porém, garante um desfecho de luz e proteção espiritual. Acredite no seu instinto.
Câncer
Cartas: Coração, Jardim e Trevo
O amor será o grande tema do mês para os cancerianos. Afetos se fortalecem, reconciliações acontecem e o destino pode surpreender com bênçãos inesperadas. Um pequeno gesto pode transformar o dia.
Leão
Cartas: Sol, Chicote e Torre
Os leoninos viverão um período de força e autoridade. O Sol traz brilho, mas o Chicote e a Torre pedem equilíbrio emocional. Use o poder com sabedoria, sem perder a generosidade. O reconhecimento vem, mas junto com responsabilidades.
Virgem
Cartas: Livro, Foice e Lírios
Verdades virão à tona e decisões precisarão ser tomadas. Cortes necessários abrirão espaço para a paz e o equilíbrio. O mês é de limpeza emocional e mental, ideal para reorganizar a vida.
Libra
Cartas: Cegonha, Árvore e Coração
Renascimento e amor guiarão o libriano em novembro. Mudanças positivas, estabilidade e novos laços emocionais marcam o período. Tudo o que for construído com doçura e verdade se firmará.
Escorpião
Cartas: Caixão, Sol e Cavaleiro
A transformação é inevitável. O Caixão encerra ciclos, o Sol traz renascimento e o Cavaleiro acelera vitórias. Escorpianos renascem com força e propósito, deixando o passado para trás.
Sagitário
Cartas: Navio, Estrela e Trevo
Viagens, oportunidades e sorte marcam o mês de Sagitário. O Navio impulsiona novos rumos, a Estrela protege e o Trevo multiplica as chances de sucesso. É hora de sonhar alto e seguir o vento da expansão.
Capricórnio
Cartas: Âncora, Foice e Urso
O mês pede foco e firmeza. Cortar excessos e manter o autocontrole será essencial. A força do Urso e a estabilidade da Âncora garantem conquistas duradouras, desde que o medo não impeça o movimento.
Aquário
Cartas: Estrela, Pássaros e Jardim
A comunicação será o grande trunfo dos aquarianos. O mês traz brilho, conexões e reconhecimento. Palavras sinceras e ideias criativas abrirão portas, especialmente em ambientes sociais e profissionais.
Peixes
Cartas: Lua, Coração e Lírios
Sensibilidade e intuição estarão em alta. O pisciano se conectará profundamente com os próprios sentimentos, e a espiritualidade será sua maior aliada. A Lua inspira, o Coração cura e os Lírios trazem serenidade.
Mensagem cigana para todos os signos
“Novembro será um portal de clareza e movimento. Três cartas se erguem para cada um, mas uma só verdade ecoa: o que floresce agora nasceu do silêncio de ontem. Acolha as mudanças, celebre o amor e siga com fé no seu poder.”