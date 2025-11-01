Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baralho cigano revela as previsões de novembro para os 12 signos: mês será de grande transformação e recomeços

A leitura revela que cada signo enfrentará um processo de cura e expansão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 04:30

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro chega com ventos de mudança e uma energia poderosa de renovação. Segundo o baralho cigano, este será um mês de despertar interior, clareza emocional e coragem para seguir novos caminhos. A leitura revela que cada signo enfrentará um processo de cura e expansão, uma oportunidade de fechar ciclos e abrir espaço para o que realmente importa.

Leia mais

Imagem - Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (1º de novembro) alerta 2 signos: sua incapacidade de perdoar está te impedindo de seguir em frente

Anjo da guarda deste sábado (1º de novembro) alerta 2 signos: sua incapacidade de perdoar está te impedindo de seguir em frente

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (1º de novembro) é A Estrela: dia de fé, esperança e proteção espiritual

Carta do Baralho Cigano deste sábado (1º de novembro) é A Estrela: dia de fé, esperança e proteção espiritual

Áries

Cartas: Cavaleiro, Sol e Âncora

O mês convida o ariano a agir com confiança e fé. O Cavaleiro traz movimento, o Sol ilumina e a Âncora firma conquistas. Novembro promete estabilidade e vitórias duradouras, desde que você siga com determinação e coragem.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

Cartas: Lírios, Buquê e Livro

Paz e aprendizado marcam o mês dos taurinos. A combinação indica crescimento interior, reconhecimento e um ciclo de gratidão. Os Lírios pedem calma e o Buquê celebra recompensas. Tudo o que for feito com paciência dará frutos sólidos.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

Cartas: Raposa, Cruz e Estrela

O mês trará revelações e superações. A Raposa alerta sobre falsas aparências, enquanto a Cruz indica desafios que exigem fé. A Estrela, porém, garante um desfecho de luz e proteção espiritual. Acredite no seu instinto.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

Cartas: Coração, Jardim e Trevo

O amor será o grande tema do mês para os cancerianos. Afetos se fortalecem, reconciliações acontecem e o destino pode surpreender com bênçãos inesperadas. Um pequeno gesto pode transformar o dia.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

Cartas: Sol, Chicote e Torre

Os leoninos viverão um período de força e autoridade. O Sol traz brilho, mas o Chicote e a Torre pedem equilíbrio emocional. Use o poder com sabedoria, sem perder a generosidade. O reconhecimento vem, mas junto com responsabilidades.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Cartas: Livro, Foice e Lírios

Verdades virão à tona e decisões precisarão ser tomadas. Cortes necessários abrirão espaço para a paz e o equilíbrio. O mês é de limpeza emocional e mental, ideal para reorganizar a vida.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Cartas: Cegonha, Árvore e Coração

Renascimento e amor guiarão o libriano em novembro. Mudanças positivas, estabilidade e novos laços emocionais marcam o período. Tudo o que for construído com doçura e verdade se firmará.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Cartas: Caixão, Sol e Cavaleiro

A transformação é inevitável. O Caixão encerra ciclos, o Sol traz renascimento e o Cavaleiro acelera vitórias. Escorpianos renascem com força e propósito, deixando o passado para trás.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

Cartas: Navio, Estrela e Trevo

Viagens, oportunidades e sorte marcam o mês de Sagitário. O Navio impulsiona novos rumos, a Estrela protege e o Trevo multiplica as chances de sucesso. É hora de sonhar alto e seguir o vento da expansão.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

Cartas: Âncora, Foice e Urso

O mês pede foco e firmeza. Cortar excessos e manter o autocontrole será essencial. A força do Urso e a estabilidade da Âncora garantem conquistas duradouras, desde que o medo não impeça o movimento.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

Cartas: Estrela, Pássaros e Jardim

A comunicação será o grande trunfo dos aquarianos. O mês traz brilho, conexões e reconhecimento. Palavras sinceras e ideias criativas abrirão portas, especialmente em ambientes sociais e profissionais.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Cartas: Lua, Coração e Lírios

Sensibilidade e intuição estarão em alta. O pisciano se conectará profundamente com os próprios sentimentos, e a espiritualidade será sua maior aliada. A Lua inspira, o Coração cura e os Lírios trazem serenidade.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem cigana para todos os signos

“Novembro será um portal de clareza e movimento. Três cartas se erguem para cada um, mas uma só verdade ecoa: o que floresce agora nasceu do silêncio de ontem. Acolha as mudanças, celebre o amor e siga com fé no seu poder.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Místico Astrologia Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

Mais recentes

Imagem - Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos
Imagem - Hora de renovar as energias: tire a sua sorte do dia para este sábado (1 de novembro)

Hora de renovar as energias: tire a sua sorte do dia para este sábado (1 de novembro)
Imagem - Fortuna, sorte e sucesso: 4 signos vão viver o melhor mês do ano em novembro

Fortuna, sorte e sucesso: 4 signos vão viver o melhor mês do ano em novembro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada