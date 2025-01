BOLADA

BBB 25: Descubra o valor do cachê dos primeiros eliminados

Arleane e Marcelo recebem cachê e podem ganhar até R$ 50 mil com ações publicitárias

O Big Brother Brasil 25 já eliminou sua primeira dupla, Arleane e Marcelo, mas eles não saíram do confinamento de mãos abanando. Desde o BBB 22, os primeiros eliminados recebem uma recompensa financeira significativa. Apesar do pouco tempo de confinamento, o valor recebido é significativo>

"Eu ganhei, acho que, R$ 200", contou Kerline, a primeira eliminada do BBB 21, em entrevista ao programa “Foi Mau”, de Maurício Meirelles. "Todo mundo acha que a gente ganha dinheiro pra tá participando. Não ganha… Ganha com o passar do tempo, e é um valor muito simbólico.">