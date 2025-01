SAÚDE

Comer chocolate amargo pode reduzir risco de diabetes tipo 2; entenda

Pesquisa de longa duração destaca benefícios dos flavonoides presentes no cacau para a saúde

Consumir chocolate amargo regularmente pode trazer mais do que prazer ao paladar: um estudo publicado no The BMJ revelou que o hábito está associado a uma redução de 21% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. A pesquisa acompanhou 192.208 profissionais de saúde nos Estados Unidos durante mais de 30 anos, analisando dados de indivíduos sem histórico de diabetes, doenças cardíacas ou câncer no início do estudo. >