TV

BBB 25: Vitória Strada não resiste e é eliminada no último paredão da edição

Final será nesta terça (22), entre Guilherme, Renata e João Pedro

O sonho acabou para Vitória Strada. A atriz bateu na trave e foi a última eliminada do BBB 25 antes da grande final, que acontece nesta terça-feira (22). Ela recebeu 54,52% dos votos, seguida de João Pedro, com 38,92%, e Renata, com 6,56%.>