ANOTE NA AGENDA!

Bell Marques vai comemorar aniversário com nova edição da Corrida 100% Você em Salvador; veja detalhes

Inscrições para a prova abrem às 12h desta quinta-feira (17)

O cantor Bell Marques vai completar 73 anos no dia 5 de setembro e irá comemorar a data com uma edição especial da Corrida 100% Você em Salvador. A prova será disputada no dia 7 do mesmo mês, e as inscrições já serão abertas nesta quinta-feira (17), às 12h, no site da 100% Sports.>