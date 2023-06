Boato de prédio com mais de 300 andares no Caminho das Árvores divide opiniões

. Crédito: Foto: Reprodução

O boato de que um arranha-céu com mais de 300m seria construído em breve em no Caminho das Árvores, em Salvador, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (5).



O suposto projeto do prédio, que ainda estaria em fase inicial, foi publicado no fórum SkyscraperCity, também conhecido como SSC, com foco em arquitetura e urbanismo. O perfil Jimmer Clouze, em anonimato, fez duas publicações falando sobre a construção. Ele garantiu ter conseguido as informações com amigos que trabalham na construtora que está desenvolvendo o projeto da construção.

O gigante empreendimento seria localizado às margens da Avenida ACM, atrás do Mercado Sam’s Club.

“Caros amigos, estou aqui para compartilhar uma novidade empolgante sobre um possível arranha-céu que poderá ser construído na cidade de Salvador. Caso se concretize, será o maior edifício desse tipo na região. No entanto, é importante ressaltar que o projeto ainda está em fase de estudos por uma construtora que, por enquanto, não posso mencionar o nome”, explicou o perfil no fórum.

Segundo a publicação, a construtora ainda estaria avaliando vários aspectos, como investimento, aprovação do local e outros detalhes. “Tenho contato com pessoas na construtora do projeto, pois tenho vários amigos que trabalham lá. Eles me forneceram essa informação, embora eu não tenha muitos detalhes, além disso. No entanto, consegui uma foto do projeto inicial do empreendimento. A imagem mostra o desenho do arranha-céu proposto, suas características contam um prédio totalmente vidrado, que poderá passar os 300 metros de altura contando a antena que ficará ao topo do prédio. Vale ressaltar que algumas alterações podem ocorrer, já que é apenas um esboço inicial”, continuou.

Em uma segunda postagem, o usuário traz novas informações sobre o suposto arranha-céu. “Estão considerando a possibilidade de construí-lo no bairro de Caminho das Árvores. Consegui mais uma imagem do projeto, lembrando que é apenas o primeiro desenho do arranha-céu, então pequenas alterações ainda podem ocorrer, como já ocorreram algumas antes, principalmente na base”, explicou o perfil em anonimato.

De acordo com ele, é confirmado que sua altura será superior a 300 metros. Além disso, será um edifício completamente revestido de vidro e contará com um obelisco ou antena no topo. “Não posso mencionar o nome da construtora neste momento, como tinha comunicado em outro post, pois ainda não há confirmação oficial. Como mencionei anteriormente, não trabalho na construtora, mas recebo essas informações de amigos que estão envolvidos no projeto. Eles ainda estão conduzindo estudos em diversas áreas, como investimento e aprovação do local, entre outras possibilidades”, explicou.

O usuário finalizou explicando que, como o projeto é de grande porte, é possível que haja algum contratempo: “Então vamos torcer muito. No entanto, se tudo ocorrer conforme o planejado, trarei mais informações para vocês, incluindo o nome da construtora e outros detalhes do projeto”.

Web dividida Apesar da discussão ter sido aberta no fórum no sábado (3), o assunto deu o que falar nas redes sociais quando o perfil My Phantom Toy (@myphantomtoy) compartilhou as informações no Instagram nesta segunda-feira (5). Os internautas dividem opiniões sobre a construção do arranha-céu: uns acreditam que poderia movimentar o turismo local, outros acreditam que a construção trará danos altíssimos ao meio-ambiente.

“A ilha de calor que será formada por conta dessa quantidade de vidros! Além dos pássaros que provavelmente de chocarão contra o prédio por conta da reflexão.. falta muito tato! A cidade já é quente por si!”, opinou o arquiteto e urbanista Victor Sepúlveda.

O internauta Caio Veloso concordou: “Nunca que o IPHAN vai deixar isso, vai dar pra ver da centro histórico, e sinceramente, Salvador é uma das cidades com maior incidência solar no mundo, mas insistem em construir essas coisas de vidro, não combina com a nossa geografia, sem contar a pegada de carbono imensa”.

O artista plástico Vik Muniz ficou indignado com o projeto da construção: “Para o que isso e por que isso?”, questionou.

O médico oftalmologista Kaíque Ladeia acredita que o arranha-céu é sinônimo de retrocesso. “Enquanto o mundo desenvolvido foca em adensamento com prédios de 4 andares e cidades centradas nos pedestres, continuamos presos na mentalidade dos anos 60 de palitos de fósforo + carros + engarrafamentos + calçadas sem gente - comércio local…”, escreveu.

O cantor Sérgio Cobra, por sua vez, trouxe “o outro lado da moeda”. “Se for um prédio comercial a empresa que administrará poderia pensar em fazer um observatório no topo ou próximo ao mesmo, se tornaria um ponto turístico em Salvador assim como Nova York tem alguns. Fora que com a quantidade de salas disponíveis num empreendimento comercial desse porte geraria muitos empregos pra nossa capital. Salvador precisa disso, desenvolvimento”, disse.

A empresária Thyonce Estrela acredita que empreendimentos como este geram emprego e renda para capital. “Estamos precisando. Inclusive, o prédio pode se tornar ponto turístico, entre outras coisas”, pontuou.

“Seria um sonho se saísse, mas eu duvido muito. Um arranha-céu corporativo de 300m de altura exige uma demanda muito alta em termos de escritórios de grandes empresas e multinacionais, no Brasil acho que só SP comporta algo assim... o mercado corporativo de Salvador não parece ser muito aquecido ou demandado”, escreveu outro internauta.