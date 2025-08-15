VIDA MARINHA

Bonitinho, mas ordinário: por que esse coral virou dor de cabeça séria no litoral?

A luta subaquática contra um inimigo quase indestrutível que ameaça a vida marinha no litoral paulista

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:00

Coral invasor assombra litoral paulista Crédito: Herton Escobar/USP Imagens

No fundo do mar, mergulhadores trabalham contra o tempo e a força das ondas para remover uma ameaça silenciosa que avança sobre um dos mais importantes refúgios de biodiversidade marinha do sudeste brasileiro.

A cada martelada, pedaços alaranjados se desprendem das rochas e são recolhidos com cuidado, numa operação que exige força, precisão e resistência.