Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bonitinho, mas ordinário: por que esse coral virou dor de cabeça séria no litoral?

A luta subaquática contra um inimigo quase indestrutível que ameaça a vida marinha no litoral paulista

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:00

Coral invasor assombra litoral paulista
Coral invasor assombra litoral paulista Crédito: Herton Escobar/USP Imagens

No fundo do mar, mergulhadores trabalham contra o tempo e a força das ondas para remover uma ameaça silenciosa que avança sobre um dos mais importantes refúgios de biodiversidade marinha do sudeste brasileiro.

Coral-sol

Coral-sol por Divulgação
Coral-sol por Divulgação
Coral-sol por Divulgação
Coral-sol por Divulgação
Coral-sol por Divulgação
Coral-sol por Divulgação
Coral-sol por Divulgação
Coral-sol por Divulgação
1 de 8
Coral-sol por Divulgação

A cada martelada, pedaços alaranjados se desprendem das rochas e são recolhidos com cuidado, numa operação que exige força, precisão e resistência.

Quer saber mais sobre esse lindo invasor da Baixada Santista? Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoral.com.br.

Mais recentes

Imagem - Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP

Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP
Imagem - Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia
Imagem - Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso