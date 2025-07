EX-CASAL

Brad Pitt entra na Justiça e pede acesso a mensagens privadas de Angelina Jolie; entenda

Ator quer provar que ex-mulher agiu com má-fé ao vender parte de vinícola sem seu consentimento

A batalha judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie pela vinícola francesa Château Miraval ganhou novo desdobramento nesta semana. Segundo a revista People, os advogados do ator entraram com um novo pedido na Corte Superior da Califórnia para ter acesso a conversas privadas entre Jolie e representantes de Yuri Shefler, magnata russo para quem a atriz vendeu sua parte na propriedade em 2021.>

O objetivo de Pitt é comprovar que a ex-mulher violou um pacto verbal firmado entre os dois, que impedia a venda de qualquer participação na empresa sem o consentimento do outro. Os advogados de Pitt sustentam que as mensagens trocadas entre Jolie e Alexey Oliynik, representante de Shefler, seriam fundamentais para provar que a atriz ignorou as objeções do ex-marido e seguiu com a negociação de forma deliberada.>