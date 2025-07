GASTRONOMIA

Dia da Pizza: baianos revelam pizzarias favoritas em Salvador; veja vídeo

Com 1,6 milhão de pedidos só em 2025, a paixão por pizza segue firme na Bahia; descubra os sabores e lugares preferidos da galera

É bom demais quando tudo termina em pizza, literalmente. Em Salvador, escolher uma só pizzaria preferida não é tarefa fácil. A cidade é cheia de sabores, estilos e combinações que vão muito além da clássica mussarela com borda recheada. E, claro, sempre tem aquele lugarzinho especial que mora no coração (ou no estômago) de cada um. >

De acordo com dados do iFood, só no último ano foram mais de 3 milhões de pedidos de pizza no Brasil. Em 2025, os baianos já bateram a marca de 1,6 milhão de pedidos só nos primeiros seis meses. Ou seja: se tem algo que une todos os sabores é o amor pela redonda.>