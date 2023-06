Brasileiro detalha situações dos bastidores de 'Largados e Pelados'

Viver em um local completamente diferente e sem roupa, além de ter de sobreviver caçando para se alimentar, é bastante complicado, mas nada que Diogo Survive viveu. Ele foi o primeiro brasileiro a participar da versão americana do Largados e Pelados. Capixaba e ex-fuzileiro naval, Diego ficou 21 dias na África do Sul ao lado de uma parceira que não falava seu idioma, tentando sobreviver em um ambiente difícil e complicado.

“O desafio realmente é insano. É muito mais do que o que a gente vê sentado no sofá. Tinha me apaixonado por esse programa. Por que não me desafiar novamente? Ali tem a parada de não falar a mesma língua. É uma doideira, mas o desafio em si eu iria quantas vezes me chamarem”, comentou.