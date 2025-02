ENTENDA CASO

Brunna Gonçalves se pronuncia após polêmica de racismo envolvendo padrinho da filha com Ludmilla

Rodrigo Branco é acusado de cometer falas racistas com Thelma Assis e Maju Coutinho

Os rumores de que Rodrigo foi escolhido começou após a dançarina publicar uma foto com o empresário e ele repostar com a legenda: “Sou muito o padrinho preferido da Zuri”. Em meio a polêmica da decisão, Brunna foi questionada por um seguidor nesta quinta-feira (13) se elas realmente já tinham escolhido os padrinhos da bebê Zuri. Brunna preferiu não citar o nome de Rodrigo na resposta, mas afirmou que a filha não terá nenhum padrinho. >

Mesmo com o posicionamento de Brunna, Thelma Assis parou de seguir ela e Ludmilla no Instagram com a repercussão da notícia. Nesta quinta, Thelma também rompeu a amizade com Bruna Marquezine, por ela continuar mantendo laços com Rodrigo Branco. >