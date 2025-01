FAMOSOS

Caetano Veloso brinca sobre férias radicais na Bahia: 'Quero ficar descansandinho'

O artista tem feito uma turnê histórica ao lado da irmã Maria Bethânia

Não foi em 2024 que Caetano Veloso conseguiu tirar as suas sonhadas férias radicais. O artista, que tem emocionado o público de todo o país com uma turnê histórica ao lado da irmã Maria Bethânia, revelou que a meta para 2025 é aproveitar o merecido descanso e pediu a ajuda do público.

“Esse ano, eu quero tirar férias mais verdadeiramente radicais do que eu me prometi o ano passado. Espero que todo mundo colabore comigo (…) Eu quero ficar bem ‘descansandinho’ nas minhas férias na Bahia! Sem entrevistas, sem canjas em shows e sem fotos no Porto da Barra, combinado? (…) Eu vou fazer o show com Bethânia em fevereiro. Isso já é trabalhão do Verão”, brincou em postagem nas redes sociais neste sábado, 11 de janeiro.