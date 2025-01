FELIZ ANIVERSÁRIO

Caetano Veloso homenageia irmão Rodrigo pelos 90 anos: “Meu guia”

Em publicação nas redes sociais, Caetano celebrou o aniversário do irmão e destacou a importância de Rodrigo em sua trajetória pessoal e artística

Caetano Veloso, que completou 82 anos, usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de 90 anos do irmão mais velho, Rodrigo. Em uma mensagem emocionada, o cantor se referiu ao irmão como "meu guia" e expressou gratidão pela influência dele em sua vida. "Hoje Rodrigo faz 90 anos. Meu irmão amado, meu guia, aquele que me mostrou os caminhos práticos para a realização de sonhos", escreveu Caetano. >

Em seu post, Caetano também ressaltou o papel fundamental de Rodrigo em sua formação intelectual e artística. "Tudo que me interessa — cinema, música, literatura (a pintura eu já arranhava sem que ele quase nada me tivesse dito) — ele pôs o meu avanço do jeito certo. Que a doçura de sua própria pessoa lhe dê vida de felicidade", completou o cantor.>