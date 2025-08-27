Acesse sua conta
Calcinha misteriosa aparece em banheiro masculino da Record

Funcionários especulam de quem poderia ser a peça íntima

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:50

Rolou váris teorias nos bastidores da emissora
Crédito: Reprodução | Record

Parece que o dia foi agitado nos estúdios da Record. O caso foi uma peça íntima encontrada nos estúdios da emissora.

