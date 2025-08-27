DE QUEM É?

Calcinha misteriosa aparece em banheiro masculino da Record

Funcionários especulam de quem poderia ser a peça íntima

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:50

Rolou váris teorias nos bastidores da emissora Crédito: Reprodução | Record

Parece que o dia foi agitado nos estúdios da Record. O caso foi uma peça íntima encontrada nos estúdios da emissora.

Isso mesmo! Foi encontrada uma calcinha nos bastidores da Record do Rio de Janeiro. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a “calcinha misteriosa” foi encontrada no banheiro masculino da emissora.

A peça teria sido deixada na noite do dia anterior, na segunda-feira (25), mas foi vista por funcionários da emissora no dia seguinte. Em meio a rotina agitada no local, todos se questionavam: “de quem era calcinha?”

Aconteceu uma investigação com direito a várias suposições de quem seria a peça, mas sem sucesso, pois o mistério não foi desvendado. Como foi deixada no banheiro masculino, a peça íntima pode ser de um homem, mas também de uma mulher, de uso pessoal, ou até mesmo de terceiros.

Apesar do dono ou dona da calcinha ter aparecido, uma coisa é fato: deve estar com vergonha agora. Essa não foi a primeira vez que uma situação inusitada acontece nos bastidores de uma emissora. Há alguns anos, a carne de uma marmita que estava no refeitório da TV Aratu foi roubada. A pessoa que levou o alimento deixou apenas o arroz e o feijão na vasilha.