CUIDADO

Calor e beber água para amenizá-lo podem causar enjoo; veja o que fazer

Uma das saídas para driblar as altas temperaturas é aumentar o consumo de água, mas nem sempre essa é a saída ideal

Com o aumento das temperaturas e o calor em todo o país, é normal que muitos sintomas comecem a ser sentidos. Um deles é o enjoo. Sim, o calor pode fazer você até vomitar, por diversos motivos. Quando estamos expostos a altas temperaturas, o corpo começa a se esforçar para regular a temperatura interna, o que pode levar a uma desidratação ou a uma diminuição no fluxo sanguíneo para o cérebro, causando sintomas como náuseas, tontura e até desmaios. As informações são do Ministério da Saúde.>