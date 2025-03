DEU RUIM

Camarotes são punidos após prejudicar escolas de samba no Carnaval do Rio; entenda

Acusações são contra o Camarote N1, Allegria, Nosso Camarote e Camarote Arpoador

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) multou os quatro dos principais camarotes da Sapucaí por terem abusado do som alto no Carnaval deste ano, no Rio de Janeiro. A medida foi tomada após as queixas sobre a interferência do barulho nas apresentações das escolas de samba, prejudicando a performance. >