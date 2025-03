CARNAVAL

Arrasada após Viradouro pedir sua saída, ex-atriz da Globo pode se tornar rainha de bateria de escola rival

A atriz revelou a saída por meio de seu Instagram

Arrasada após a Viradouro pedir que ela deixasse o posto de Rainha de Bateria, Erika Januza, 39 anos, pode mudar de trono e assumir o posto em uma agremiação rival já no ano que vem. A informação é do carnavalesco Milton Cunha.>

"Érika, uma notícia. Uma grande escola me disse ontem que vai te convidar. Nós sambistas te escolhemos. Você é do coração. Então te prepara porque vem explosão, vem bomba, vem babado e ano que vem te encontro aqui de novo", disse o comentarista da TV Globo. "Para de fazer isso comigo!", reagiu Erika, sorridente. A revelação foi feita após a passagem da agremiação de Niterói pela Avenida, no sábado (8), no Desfile das Campeãs>