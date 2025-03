O JOGO VIROU

'Expulsa' da Viradouro, ex-atriz da Globo é cotada para substituir Paolla Oliveira como rainha de bateria

Erika Januza ficou arrasada ao ter que deixar sua então escola

O jogo virou - e nem demorou tanto assim. Arrasada após a Viradouro pedir que ela deixasse o posto de Rainha de Bateria da escola após quatro anos, Erika Januza, 39 anos, está cotadíssima para ser a substituta de Paolla Oliveira na Grande Rio, escola de Duque de Caxias, também na Região Metropolitana do Rio.>

Diferente de Erika, que foi convidada a deixar a escola , Paolla abriu mão do cargo por motivos profissionais. Ela está no remake de Vale Tudo e precisa se dedicar em tempo integral ao novo desafio da carreira. A loira ficou sete anos à frente da escola.>

O anúncio da substituta de Paolla deverá ser feito nos próximos dias. A informação é do apresentador Milton, que contou para Erika que ela era a favorita da Grande Rio para o posto. “Érika, uma notícia. Uma grande escola me disse ontem que vai te convidar. Nós sambistas te escolhemos. Você é do coração. Então te prepara porque vem explosão, vem bomba, vem babado e ano que vem te encontro aqui de novo”, disse ele.>