ASTROLOGIA

Câncer, Capricórnio, Peixes e Leão: tudo o que é seu encontrará o caminho de volta até você a partir de hoje (12 de novembro)

As respostas mais claras virão do silêncio e da observação

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 03:00

Signos e reencontro Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quarta-feira (12) traz um convite à introspecção e à coragem emocional. O universo pede calma, mas também autenticidade. É hora de agir com o coração, de confiar no que você sente, e não apenas no que parece lógico. As respostas mais claras virão do silêncio e da observação.

Câncer, hoje o universo te pede mais leveza. Nem tudo está sob o seu controle, e isso é bom. Deixe que as coisas encontrem o próprio ritmo, e cuide para não carregar emoções que não são suas. Um gesto de perdão pode aliviar o que pesa há tempos.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Leão, o dia pede humildade e empatia. Você brilha naturalmente, mas hoje a sabedoria está em escutar antes de falar. Um pequeno gesto de generosidade pode transformar não só o seu dia, mas o de quem te cerca.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Capricórnio, aprenda a descansar sem culpa. A força não está em suportar tudo, mas em saber quando parar. O momento é ideal para reorganizar suas prioridades e lembrar que cuidar de si também é produtividade.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Peixes, o conselho é confiar mais no seu instinto. Um pressentimento ou sonho pode trazer uma pista importante. Não subestime a sensibilidade que te guia, ela é o seu maior mapa quando o mundo parece confuso.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5