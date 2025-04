CLIMÃO

Cantor do Ira! expulsa bolsonaristas de show: 'Vão embora e não voltem mais'

Vocalista se posicionou contra a anistia dos golpistas de 8 de janeiro e respondeu com firmeza a parte do público que o vaiou durante apresentação em Minas Gerais

O clima esquentou em um show da banda Ira! no último sábado (29), em Contagem, Minas Gerais. Durante uma pausa na apresentação, o vocalista Nasi se posicionou contra a possibilidade de anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e acabou sendo vaiado por parte do público, identificado como bolsonarista.>

Sem hesitar, o cantor fez questão de responder com firmeza: "Tem gente que acompanha o Ira!, mas nunca entendeu o Ira!. Tem gente que é reacionária, que é bolsonarista, e isso não tem nada a ver com a nossa história", afirmou, em tom indignado.>

Conhecido por sua trajetória ligada à crítica social e política, o artista reafirmou o compromisso da banda com os valores democráticos e fez questão de lembrar que o rock sempre teve um papel contestador. “Vejo com tristeza o conservadorismo de alguns nomes do rock. Mas a história está aí, deixando claro quem esteve do lado da democracia e quem flertou com o autoritarismo”, comentou Nasi em entrevista anterior à Central Única dos Trabalhadores, em 2023.>