NO DIA DO ANIVERSÁRIO

Cariúcha revela que sofreu estupro coletivo aos 15 anos e violência doméstica

Cariúcha revelou, nesta quarta-feira (18), que foi vítima de um estupro coletivo quando tinha 15 anos. A apresentadora abriu o coração sobre abusos que sofreu no passado durante uma comemoração surpresa pelo seu aniversário no programa Fofocalizando, do SBT.

“Sobrevivi a um estupro coletivo aos 15 anos de idade. Eu venci o feminicídio, onde eu fui espancada pelo meu ex companheiro e eu estou viva para contar história”, continuou bastante emocionada. “Eu lutei 20 anos para chegar até aqui, com geladeira vazia… passei por tudo. E hoje eu estou aqui e esse meu aniversário não é simples. Eu estou viva e com saúde. E muito obrigada a todo o Brasil que se identifica com a minha história”, celebrou.