Carreta Furacão faz processo seletivo para eleger novo integrante

O grupo de animadores infantis Carreta Furacão ganhará um novo integrante. Isso porque um processo seletivo será aberto, com pré-requisitos que serão divulgados na próxima semana nas redes sociais do grupo.



O grupo, que surgiu em Ribeirão Preto, São Paulo, tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. No TikTok, algumas publicações ultrapassam 100 mil visualizações.