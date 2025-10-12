Carta O Enforcado no tarot convida à reflexão e paciência neste domingo (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 00:00
O tarot do dia apresenta O Enforcado como arcano principal, trazendo uma energia de pausa, reflexão e compreensão. Neste domingo, é importante aceitar que nem tudo pode ser resolvido de imediato e que o momento pede calma e introspecção.
O Enforcado lembra que, às vezes, é preciso sacrificar certas ações ou posturas para ganhar clareza. Forçar soluções ou agir impulsivamente hoje pode gerar frustrações.
Tarot
Use o dia para observar situações sob um novo ângulo, refletir sobre decisões pendentes e abrir mão de padrões antigos que não servem mais. Essa pausa estratégica permitirá que respostas e soluções surjam de forma natural.