Carta O Enforcado no tarot convida à reflexão e paciência neste domingo (12)

A carta sugere pausa e introspecção

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 00:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot do dia apresenta O Enforcado como arcano principal, trazendo uma energia de pausa, reflexão e compreensão. Neste domingo, é importante aceitar que nem tudo pode ser resolvido de imediato e que o momento pede calma e introspecção.

O Enforcado lembra que, às vezes, é preciso sacrificar certas ações ou posturas para ganhar clareza. Forçar soluções ou agir impulsivamente hoje pode gerar frustrações.

Use o dia para observar situações sob um novo ângulo, refletir sobre decisões pendentes e abrir mão de padrões antigos que não servem mais. Essa pausa estratégica permitirá que respostas e soluções surjam de forma natural.

