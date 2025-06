CASA

Casa própria com R$ 128 mil? Brasileiros apostam em novo modelo mais barato e rápido

Descubra como contêineres estão revolucionando o mercado imobiliário com preços acessíveis e construção veloz, mesmo com desafios de isolamento

Apesar dos benefícios, a falta de isolamento térmico e acústico é um desafio comum. No entanto, é solucionável com tecnologia adequada, embora com custo adicional. As regras de construção seguem as mesmas exigências das casas de alvenaria.>