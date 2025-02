BIZARRO

Casal é forçado a sentar ao lado de cadáver durante voo de 4 horas

Passageira morta viajou com cobertas no corpo, mas homem pôde ver seu rosto e ficou apavorado

Fernanda Varela

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 14:26

Homem registrou a cena Crédito: Reprodução

O que era para ser uma viagem inesquecível por motivos positivos virou um grande trauma na vida de Mitchell Ring e Jennifer Colin. O casal australiano pretendia curtir uns dias em Veneza, na Itália, mas o voo foi uma experiência horrorosa.>

Segundo o site 9 Now, o casal foi forçado a se sentar ao lado de um cadáver no avião por 4 horas. Isso porque, após se levantar para ir ao banheiro, uma passageira sofreu um mal súbito e caiu no chão da aeronave. A equipe de cabine do voo da Qatar Airways forneceu primeiros socorros, mas ela não sobreviveu.>

Como por regra de segurança os passageiros precisam estar sentados e de cintos afivelados para pousar, a defunta foi colocada na poltrona ao lado do casal até o avião pousar no aeroporto de Doha, no Catar, para uma transferência. Segundo o casal, a companhia aérea ainda não entrou em contato com eles após o ocorrido.>

Segundo informações, a mulher era "grande demais para ser transportada para outro local do avião", então a equipe cobriu o corpo com um lençol e deixou ao lado do casal.>