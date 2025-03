EMOCIONANTE

César Tralli surpreende fã autista que recriou cenário do Jornal Hoje em casa

João Felipe é do Maranhão e só começou a desenvolver a fala a partir dos 6 anos

Publicado em 19 de março de 2025 às 16:00

João Felipe não aguentou a emoção ao receber a homenagem do jornalista Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (19), o jornalista César Tralli fez uma surpresa especial e emocionante para um fã autista. João Felipe, de 11 anos, recriou o cenário do Jornal Hoje no próprio quarto, imitando os elementos e as características do programa, além do jeito de Tralli. A notícia chegou até o âncora do jornal, que mandou uma mensagem homenageando o pequeno.

“E aí João Felipe, como você está? tudo bem? Estou aqui no estúdio do Jornal Hoje, estou agradecendo todo o seu carinho. Eu vi seu vídeo, você me imitando aqui no JH. Muito legal, parabéns, viu!”, iniciou.

“Um abraço grande para você e toda a sua família! Fica em paz, Deus te abençoe sempre! Com muita saúde e muito amor no coração. Você sabe, estamos sempre juntos aqui", escreveu o apresentador ao publicar o vídeo no Instagram.

João Felipe é natural do Maranhão. Ele foi diagnosticado com autismo e não falava até os 5 anos. Com seu avô, ele assistia aos jornais todos os dias. Aos poucos, através de terapias diárias, João começou a desenvolver a fala.

Como uma criança com TEA, desenvolveu hiperfoco em comunicação e no Jornal Hoje, construindo um estúdio do programa em seu quarto, que inclui previsão do tempo e até correspondente internacional.

