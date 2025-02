EM 2032

Chances de asteroide com destruição equivalente a 500 bombas de Hiroshima atingir a Terra aumentaram

Cientistas estão monitorando o pedregulho para avaliar se aumento da probabilidade demanda intervenção para evitar impacto

Elis Freire

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 16:28

Asteoride Crédito: Divulgação

Segundo cientistas, as chances de um asteroide com alto poder de destruição atingir a Terra em 2032 aumentou. A Nasa atualizou as estimativas de risco de impacto do asteroide 2024 YR4 para 2,6%, o equivalente a uma chance em 38. Este é o maior índice já registrado para uma possível colisão de um objeto desse tipo. Na semana passada, o risco de colisão em 7 anos era de 2,1%. >

Descoberto em dezembro de 2024, cientistas do Catalina Sky Survey Project, projeto financiado pela NASA, explicam que ainda não é possível saber onde ele cairá, mas existe a possibilidade do choque acontecer numa faixa estreita do norte da América do Sul até a Ásia, incluindo regiões densamente povoadas como Chennai, na Índia, e a Ilha de Hainan, na China. >

O 2024 YR4 tem um diâmetro estimado entre 40 e 90 metros e, caso atinja a Terra, pode liberar uma energia equivalente a 7,7 megatoneladas de TNT (trinitrotolueno, unidade usada para medir a potência de explosões), o equivalente a 500 bombas atômicas, como as enviadas pelos Estados Unidos a Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. >

Apesar do aumento progressivo na probabilidade nas últimas semanas, isso não significa que o asteroide as chances de atingir a Terra continuaram aumentando. "Apenas porque a probabilidade aumentou na última semana, não significa que continuará subindo", explicou Hugh Lewis, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, à revista New Scientist.>

Em abril, o asteroide passará por trás do Sol, tornando-se invisível para a maioria dos telescópios terrestres. Neste período, são necessários cálculos precisos para a necessidade de uma possível intervenção, já que ele só “reaparecerá” em 2028.>