TELEVISÃO

Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman?

Mistério vai voltar a acontecer na televisão e autora promete final diferente

Poucas frases na história da teledramaturgia brasileira causaram tanto impacto quanto: “ Quem matou Odete Roitman?” . A pergunta ecoou pelos quatro cantos do país em 1988, durante a exibição da novela Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibida pela TV Globo. A morte da vilã icônica, interpretada magistralmente por Beatriz Segall, se tornou um marco na televisão nacional — e agora, com o remake da novela em andamento, a pergunta volta a assombrar o imaginário coletivo dos brasileiros. >

A cena do crime foi exibida em 24 de dezembro de 1988, em plena véspera de Natal. No entanto, o desfecho do mistério só foi revelado no dia 6 de janeiro de 1989: a assassina era Leila, personagem vivida por Cássia Kis. Leila, tomada pelo ciúmes e pela dor da traição, acreditava que atirava em Maria de Fátima (Glória Pires), amante de seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Ao entrar no apartamento de Marco Aurélio e ver uma silhueta feminina através de uma porta de vidro, ela disparou três tiros — e quem estava ali, por ironia do destino, era Odete.>